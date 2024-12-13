Bilecik Valisi Şefik Aygöl, el emeğiyle birbirinden güzel ürünler üreten Güler Kasım’ı makamında misafir ederek onun anlamlı çalışmalarına destek verdi.İLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, el emeğiyle birbirinden güzel ürünler üreten Güler Kasım’ı makamında misafir ederek onun anlamlı çalışmalarına destek verdi. Güler Teyze, büyük bir özen ve sevgiyle ördüğü atkı,bere ve patik gibi ürünleri Siirt’teki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve vatani görevlerini icra eden askerlerimize gönderecek. Bu anlamlı proje, hem bir gönül köprüsü oluşturmayı hem de dayanışma ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

Vali Şefik Aygöl, Güler Teyze’nin bu örnek davranışını memnuniyetle karşılarken, konuya dair duygularını paylaşmak üzere Siirt Valisi Sayın Kemal Kızılkaya ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki vali, böyle anlamlı projelerin toplumda sevgi, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladılar. Valimiz, Güler Teyze’nin bu çabasını takdir ederken, benzeri çalışmalara ilham kaynağı olmasını diledi.

Bu ziyaret, Güler Teyze’nin el emeğiyle dokuduğu ürünlerin sadece birer hediye değil, aynı zamanda sevgi ve fedakarlığın somut birer simgesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür çalışmaların ülkemizin dört bir yanındaki gönül bağlarını daha da sağlamlaştırdığı bir kez daha anlaşıldı.