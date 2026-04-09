Düzce Belediyesi tarafından Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, polislerin merhamet ve fedakârlık yönü ön plana çıkarıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan sürpriz organizasyonda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler için iki ayrı senaryo kurgulandı.

İlk senaryoda, sınava yetişmekte zorlanan bir öğrenci polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Durumu hızlı şekilde değerlendiren ekipler, öğrenciyi Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav yerine ulaştırdı. Polisler, okulda kendilerini bekleyen belediye ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

İkinci senaryoda ise görme engelli bir vatandaşın yoğun trafik akışı içinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı anlar canlandırıldı. Görevli polis ekipleri, trafiği durdurarak vatandaşa güvenli şekilde yolun karşısına geçmesi için yardımcı oldu. Bu davranışın ardından polisler yine çiçeklerle karşılandı.

Etkinlikle, polislerin sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp toplumun her kesimine şefkatle yaklaşan yönlerine dikkat çekilirken, sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.