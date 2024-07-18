Şanlıurfa Karaköprü Nesibe Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, okulda uzun zamandır bulunan ve işlevini yitiren bilgisayarların yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken, hayırseverlere destek çağrısı yaptı.ŞANLIURFA (İGFA) - Toplumların maddi/ manevi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasında, ilerlemesinde eğitim yuvaları olan okulların etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydeden Şanlıurfa Karaköprü Nesibe Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri, toplumların idaresinde iyi, adil ve kalkınmasının tamamlanması ve müreffeh bir seviyeye gelmesinin, iyi yetiştirilmiş, bilinçli, şuurlu, donanımlı gençlerle mümkün olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin diğer ülkelerle her açıdan rekabet etmesi için, eğitim gören gençlerin ihtiyaç duydukları materyallerin karşılanmasının elzem olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bu noktadan hareketle, okullarımızın ihtiyaçları her zaman var olagelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımız eğitim gören yaklaşık yirmi milyonu aşkın öğrencilerimizin kitaplarını meccanen karşılamaktadır. İlk ve ortaokullara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütçenin dengeleri gözetilerek hijyen malzemeleri ve kırtasiye ödeneği gönderilmektedir.

Gönderilen bu ödenekler okullarımızın tüm gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. Ülkemizin kalkınmasında ciddi rol oynayan kıymetli iş insanlarımızın, okullarımızın ihtiyaç duydukları malzemelerin tedarikinde yardımcı olmalarını yürekten istirham ediyoruz. Okulumuzda idareciler tarafından kullanılan masa üstü bilgisayarların 15 yıllık, eski, kullanma sürecini tamamlamış, demode ve işlevselliklerini yitirmiş buldum. Takdir edersiniz ki, büyün resmi yazışmalar internet ve bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Eğitime gönül veren ve ülkemizin geleceğini düşünen tüm koca yürekli iş insanlarından bu ihtiyacımızı karşılayacaklarından zerre kadar şüphem yoktur. Kadirşinas ve alicenab iş insanlarımızdan bu konuda destek olmalarını istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.