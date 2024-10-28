Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şömineden sıçrayan ateş evi küle çevirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde,E.B.K.’ya ait evde sabah saat 07.00 sularında yangın meydana geldi. Şömineden sıçrayan ateşin, evin tahta kısımlarını tutuşturması sonucu çıkan yangın hızla büyüdü.

Olay yerine intikal eden itfaiye, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Ancak, tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı olmazken, Jandarma ekipleri yangınla ilgili tahkikata başladı.