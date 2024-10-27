Türkiye bir günde iki bölgede ardı ardına deprem le sarsıldı. Ege Denizi'nde deprem oldu. Çanakkale Ayvacık merkezli depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Saat 17.56'da meydana gelen depremin derinliğini AFAD 9.02 kilometre olarak açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.



ADANA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 20.07'de ise bu kez Adana'da deprem oldu. AFAD, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 20.13 kilometre olarak açıklandı. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Deprem sonrası açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ (EN SON DEPREM NEREDE OLDU?)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Bu listede, küçük ve büyük ölçekte gerçekleşen tüm depremler yer alıyor. Depremin büyüklüğü, derinliği gibi bilgilere bu liste aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.