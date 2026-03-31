Ankara Üniversitesi, sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde hayata geçirdiği dev güneş enerjisi santralinde (GES) elektrik üretimine başlıyor. Yaklaşık 100 bin panelden oluşan ve 53.4 MW kurulu güce sahip olan bu devasa tesis sayesinde üniversite, tüm kampüslerinin enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın dört bir yanına yayılmış fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve hastanelere sahip olan Ankara Üniversitesi, özellikle eğitim sektöründe eşine az rastlanabilecek bir projeyi hayata geçirdi.

Yaklaşık 1 yıl önce Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyünde inşaatına başlanan 53.4 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinde son aşamaya gelindi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları ve ilgili bazı yöneticilerle birlikte şantiyeyi ziyaret ederek, yakın zamanda üretime başlaması planlanan santral ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

'TÜRKİYE İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR YATIRIM'

Ünüvar, burada yaptığı açıklamada, 3 yıl önce başlayan hayalin, bugün kurulan dev güneş enerjisi santrali ile gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Bunun Ankara Üniversitesi için çok kıymetli bir yatırım olduğunu vurgulayan Ünüvar, 'Sadece Ankara Üniversitesi için değil, aslında Türkiye için çok kıymetli bir yatırım. İnsanlık için de kıymetli bir yatırım' dedi.

İnsanlığın günümüzde daima temiz enerjinin peşinde koştuğunun altını çizen Ünüvar, 'Zira insanlık, fosil yakıtların dünya üzerindeki kirlilik yapıcı etkisinden kurtulmak istiyor ve güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade etmek istiyor. Ankara Üniversitesi de bu proje ile enerji ihtiyacını temiz enerjiden sağlamış olacak ve üniversitenin enerji maliyeti sıfırlanmış olacak' diye konuştu.

'GURUR VERİCİ'

Ünüvar, dünyada enerji arz güvenliğinin daha fazla konuşulduğu bir dönemde hayata geçirdikleri santralin, Ankara Üniversitesinin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak ölçekte üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, 'Panellerin kurulumu tamamlandı. İnşallah çok yakında faaliyete geçecek. Bu güneş enerjisi santralini hem üniversitemize hem ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok gurur verici bir yatırım' ifadelerini kullandı.