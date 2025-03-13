Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya çiftçiler ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik desteklemeler için başvuruların 9 Nisan 2025'te sona ereceğini belirtti. Sert, üreticilerin hibe desteklerinden faydalanabilmesi için belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ise toplantıda destekleme programının kapsamı, başvuru süreci, uygunluk kriterleri gibi konularda bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Destek programı kapsamında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu gibi yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Ayrıca ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, sera kurulumu, arıcılık faaliyetleri ve tarım aletleri gibi çeşitli projeler de bu desteklerden yararlanabilecek.

Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve üreticilerin modern tarım uygulamalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen hibe destek programı, bölgedeki tarımsal üretimin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor. Üreticiler, başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaparak desteklerden faydalanabilecekBiİİİİİİ.