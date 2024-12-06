İzmit Belediyesi, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların yaşamın her alanında daha fazla yer almasını hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın lansmanını gerçekleştirerek önemli bir adım attıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 5 Aralık Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 90. yıldönümünde kent tarihinde bir ilk olan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın tanıtımını gerçekleştirdi. Lansman, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde, yerel ve uluslararası birçok paydaşın katılımıyla yapıldı. Programa; İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimci ve Kadın Hakları Uzmanı Dr. Ayşe Kaşıkırık, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, UCLG-MEWA Proje Koordinatörü Fatih Günebakan, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Amir Lütfüoğlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

HÜRRİYET, “TARİHİ BİR GÜN”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün Türk kadını için en onurlu günlerden bir tanesi. Bugün Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıldönümü. Bugün burada, Kadın Hakları Günü’nü kutlarken; İzmit’te eşitlik ve kapsayıcılık adına attığımız büyük bir adımı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 5 Aralık, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu tarihi bir gündür.

“İLKLERİN VE MÜJDELERİN ŞEHRİ”

Atatürk, kadınların toplumsal hayatta güçlü bir yer edinmesinin, modern ve çağdaş bir toplum inşa etmenin vazgeçilmez bir şartı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Hatta bunun ilk müjdesini de İzmit’te yaptığı basın toplantısında dile getirmiştir. İzmit, ilklerin ve müjdelerin şehridir. Böylesine tarihi zengin bir kentte eşit politikaların hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımızın vurgusu bizim için kıymetlidir.

“ADİL VE KAPSAYICI BİR TOPLUM İÇİN”

O dönemde dünyanın birçok ülkesinde kadınlar hâlâ seçme ve seçilme hakkından yoksunken, Türkiye bu devrimle öncü bir rol üstlenmiştir. Atatürk, ’Kadınlar; hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdur’ diyerek, kadınların eğitimden siyasete her alanda aktif katılımını teşvik etmiştir. Bugün bizlere düşen, bu büyük mirası daha da ileri taşımak ve her bireyin haklardan eşit şekilde yararlanabildiği, adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmektir

“EŞİTLİK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR”

Bir kadının yüzündeki gülümsemeyi, bir çocuğun umut dolu bakışını ve bir toplumun yarına duyduğu güveni güçlendirmek için buradayız. İzmit Belediyesi olarak, eşitlik sadece hedeflerimizden biri değil; bizim için bir yaşam biçimi, bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun en somut adımlarından biri de “Yerel Eşitlik Eylem Planı”mızdır. 18 Kasım 2021 tarihinde CMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartını imzalayarak Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanmasını taahhüt etmiştik. Ve biz bugüne kadar ulusal ve uluslararası bütün birliklerde aktif yer almaya, aktif çalışmalarımızı anlatmaya ve bunları daha da güçlendirip sürdürülebilir olması için var gücümüzle emek sarf ettik. O günkü taahhüdümüzü bugün yerine getiriyoruz.

“KAĞIT ÜZERİNDE KALMAYACAK

Bugün, Yerel Eşitlik Eylem Planımızı sizlere sunmak, halkımızla paylaşmak istiyoruz. Sadece kağıt üzerinde kalacak bir plan değil uygulanması zorunlu ve uygulanabilir bir plan. Tüm toplumun bu planı sahiplenmesini istiyoruz. Erkeklerin de bunu sahiplenmesi çok kıymetli. Bu plan, şiddetle mücadeleden eğitime, istihdamdan kentsel hizmetlere kadar pek çok alanda eşitlikçi politikalar geliştirmeyi kapsıyor. Somut projeler hayata geçirip kadınların aktif yaşama daha fazla katılmaları, yerel ve bölgesel temsiliyetlerde daha fazla var olmaları, yaşadıkları baskıların ortadan kaldırılması ile ilgili ciddi bir plan hazırladık.

“GENİŞ BİR KATILIM SÜRECİ YÜRÜTTÜK”

Planı hazırlarken, toplumu dinlemeye ve gerçek ihtiyaçları anlamaya büyük önem verdik. Bu planı hazırlarken toplumun tüm kesimlerini kapsayan geniş bir katılım süreci yürüttük. Belediye yönetimimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, saha çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş ve önerilerini aldık. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar, saha araştırmaları ve odak grup görüşmeleriyle, toplumsal ihtiyaçları ve çözüm yollarını belirlemeye özen gösterdik.

“BU UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN BURADAYIZ”

Bu süreçte toplumun her kesiminden aldığımız katkılar, bu planın kapsayıcı ve uygulanabilir olmasını sağladı. Bugün burada, İzmit’te birlikte olmanın, birlikte çalışmanın gücünü bir kez daha hissediyoruz. Biz İzmit’i, sadece binalardan, yollardan, meydanlardan oluşan bir şehir olarak görmüyoruz. Sosyal politikaları geliştirmek, sosyal bilinci arttırmak ve eşit politikaların benimsenmesini doğru anlatmak bizim hizmet önceliklerimizdendir. İzmit, hayalleri olan bir kadının sesi, bir çocuğun umut dolu geleceğidir. Ve bizler, bu sesi güçlendirmek, bu umudu büyütmek için buradayız.

“EŞİT BİR İZMİT İÇİN SOMUT ADIM”

Yerel Eşitlik Eylem Planı eşit ve güçlü bir İzmit için attığımız somut bir adımdır. Bu adımda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Dr. Ayşe Kaşıkırık hocamıza, katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan UCLG-MEWA yöneticilerine teşekkür ediyorum.

“BİZ BİRİZ, BERABERİZ VE EŞİTİZ”

İzmit’i, her bireyin kendini değerli hissettiği, eşit haklara sahip olduğu bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki eşitlik sürdürülebilir bir geleceğin teminatıdır. Hep birlikte eşit, hep birlikte güçlü bir İzmit için çalışmaya devam edeceğiz. Umutlarımızı büyüten sizlere, yürekten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şunu hissederek söylüyorum: Biz biriz, beraberiz ve eşitiz.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşitlikçi, adaletçi yaklaşımı ile kimsenin geride kalmadığı özellikle kırılgan grupların önceliklendiği, değer verildiği, eşit haklara sahip olduğu bir ilçe yaratma vizyonumuzu bu lansman ile sunma gayretindeyiz” dedi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Nilgün Yılmaz, “Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğu bir İzmit hayalini gerçeğe dönüştürmek için bu planı hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÜNÜN ÖNEMİNE DEĞİNDİLER

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Bugün burada 5 Aralık Kadın Hakları Günü ve Yerel Eşitlik Eylem Planı lansmanımızda bir arada olmak bizlere hem gurur hem de umut veriyor. İzmit’te her bireyin eşit haklara sahip olduğu, kimsenin geride bırakılmadığı bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz” dedi. Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses tarihi günün önemine değinerek emeği geçen herkese teşekkür etti.