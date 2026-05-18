Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) önceki dönem başkanlarından, usta gazeteci Derya Sarılarlı'nın eşi ve dernek üyesi Bakiye Sarılarlı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gazeteciler Derneği önceki dönem başkanlarından Derya Sarılarlı'nın eşi ve EGD Üyesi Bakiye Sarılarlı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Mevlana Camii'nde düzenlenen cenaze töreni; basın, siyaset, sivil toplum ve askeri bürokrasinin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Edirne'de uzun yıllar sivil toplum ve basın camiasında yer alan, nezaketi ve güler yüzüyle tanınan Bakiye Sarılarlı'nın vefatı şehri yasa boğdu.

Eşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ve törende ayakta durmakta güçlük çeken gazeteci Derya Sarılarlı'yı, dostları ve meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

EGD Başkanı Gökhan Tuzladan, dernek yönetimi adına yayımladığı taziye mesajında, 'Derneğimize uzun yıllar hizmet etmiş değerli ağabeyimiz Derya Sarılarlı'nın kıymetli eşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güler yüzü ve çevresine bıraktığı güzel izlerle hatırlanacak olan merhumenin mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan Bakiye Sarılarlı'nın naaşı, dualar eşliğinde Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.