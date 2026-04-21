Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun yıllar kamu hizmeti veren eski hükümet konağı için tarihi bir adım atıldı. Yeni hükümet konağının hizmete girmesiyle boşaltılan ve yıkım kararı bulunan bina, Pazaryeri Belediyesi'ne devredildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in girişimleriyle devralınan alan, modern bir sosyal yaşam merkezine dönüştürülecek. Proje kapsamında ilçe merkezine nefes aldıracak, vatandaşların sosyalleşebileceği yeni bir cazibe noktası kazandırılması hedefleniyor.

Başkan Tekin, hem yeni hükümet konağının kazandırılması hem de eski yapının sosyal alana dönüştürülmesiyle Pazaryeri'nde önemli bir dönüşüme imza attıklarını belirtti. Bu adım, ilçenin sosyal hayatını canlandıracak vizyoner bir proje olarak değerlendiriliyor.