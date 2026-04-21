Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası tanıtım vizyonu doğrultusunda, Paris Büyükelçiliği iş birliğiyle kente gelen Fransız influencer ve gazeteciler, Erciyes'ten şehir merkezine uzanan deneyimlerini milyonlara ulaştırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Kayseri'nin, sahip olduğu doğal, kültürel ve gastronomi zenginlikleri uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen vizyoner çalışmalarla kentin turizm potansiyelini global ölçekte görünür kılmayı sürdürüyor.

Bu vizyon doğrultusunda kente gelen Fransız gazeteci Lola Talik, Kayseri ve Erciyes deneyimlerini sosyal medya üzerinden geniş kitlelerle paylaştı.

Lola Talik, özellikle Erciyes Kayak Merkezi'ne dikkat çekerek, yaklaşık 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip bu büyük kayak alanının Türkiye'de kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Paylaşımında, 'Türkiye'de kayak yapmak mümkün mü?' sorusuna yanıt veren Lola, Erciyes'in sunduğu imkânlarla Avrupa'daki alternatif destinasyonlara güçlü bir seçenek oluşturduğunu ifade etti.

Erciyes Dağı'nın Orta Anadolu'nun en yüksek zirvesi olduğuna da değinen Lola, modern tesisler, pist çeşitliliği ve ulaşım kolaylığıyla bölgenin dikkat çekici bir turizm noktası olduğunu takipçilerine aktardı.

Kayseri şehir merkezini de keşfeden influencer ve gazeteci Lola, kentin tarihi dokusunu, canlı çarşı kültürünü ve yerel esnafını paylaşımlarına taşıdı. Özellikle pastırma üretimi yapan esnaflar, geleneksel yöntemler ve Kayseri mutfağının özgün lezzetleri içeriklerinde öne çıktı.

Gazeteci Lola ayrıca Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Kayseri yağlaması atölyesine katılarak bu özel lezzetin yapımını deneyimledi. Bu deneyimini de takipçileriyle paylaşan Lola, Kayseri'nin gastronomi alanındaki zenginliğine dikkat çekti. Yarım milyona yaklaşan takipçi kitlesine ulaşan bu paylaşımlar, Kayseri'nin doğal, kültürel ve gastronomi değerlerinin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik tanıtım çalışmaları sayesinde Erciyes başta olmak üzere kentin turizm değerleri her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak, Kayseri'yi küresel ölçekte öne çıkan destinasyonlar arasına taşıyor.