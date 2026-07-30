İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024 sonunda riskli yapı olduğu gerçekçesiyle geçici olarak kapattığı, Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisi'ni fore kazık sistemiyle güçlendirip modernize ederek yeniden hizmete açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Kapasitesi artırılan, İSPARK Otoparkıyla ve çevre düzenlemesi tamamlanan tesis, İstanbullulara güvenli ve erişilebilir fiyatlarla sosyalleşme imkânı sunmaya devam edecek. Bugün itibariye hizmete açılan tesiste, İBB'nin üst yönetimi ile kahvaltıda buluşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a, Avcılar Belediyesi Başkanvekili Yüksel Can da eşlik etti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Avcılar'da depreme karşı güçlendirilerek kapasitesi arttırılan Avcılar Sosyal Tesisleri'nin yeniden hizmete açılmasıyla ilgili, 'Bildiğiniz Türkiye'nin en lüks restoranlarından birisini 'sosyal tesis' adıyla İstanbulluların hizmetine açıyoruz. Burası, 2024 yılında 80 kişi kapasiteli oturma alanı olan bir sosyal tesisti. Bugün, bu binanın yerine yaptığımız bina ile şuan oturarak aynı anda 240 kişiye hizmet verebilecek bir sosyal tesis oluşturduk. Açık alanda da daha önce 140 olan kapasiteyi 200'e çıkardık. Açık ve kapalı alanıyla bu tesiste toplam 440 kişiye hizmet vereceğiz. Yenilenen tesisimiz, bugün itibariyle İstanbulluların hizmetinde olacak' dedi.