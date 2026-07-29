Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ve Serdivan'da iki yeni alternatif duble yolu daha hizmete aldı. Erenler'de SEAH bölgesinden Erenler Belediyesi'ne direkt ulaşan 600 metrelik Bağlar Caddesi ve Serdivan'ın merkezindeki trafik yükünü hafifletecek 500 metrelik 32. Sokak'ta asfalt işlemi bitti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar ve ekibinin öncülüğünde 'Ulaşımda Sakarya Zamanı' sloganıyla en kritik hatlara yeni alternatif güzergahlar kazandırıyor.

Bu hedefle hayata geçirilen projelerin iki önemli örneği ise Serdivan ve Erenler'de bugün itibarıyla hayata geçirildi.

Alemdar, Erenler SEAH Hastaneler Kampüsü bölgesinden ilçe belediyesi ve çevre yolu yönüne direkt ulaşan yeni güzergâh olan Bağlar Caddesi'nde son durumu yerinde inceledi.

Erenler'e yepyeni bir alternatif geldi

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik ile Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz'ın eşlik ettiği ziyarette incelenen 600 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki yeni yol asfalt seriminden sonra hizmete alındı.

Kamulaştırma çalışmalarıyla şehre kazandırılan bu hat, Bağlar Camii'nden D-650 Adapazarı Çevre Yolu, sanayiler bölgesi ve Erenler'in merkezine ulaşmak isteyen sürücüler için kesintisiz transit geçişi sağlamış oldu.

Serdivan'da önemli bir transit geçiş

Başkan Alemdar hemen ardından ise asfalt serimi tamamlanan ve hizmete alınan Serdivan 32. Sokak'ı Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Halim Kuru eşliğinde inceledi.

Serdivan Mezarlığı'na ve oradan da Eski Kazımpaşa Caddesi hattına uzanan bu güzergâh ise 500 metre uzunluğu ve 12 metre genişliğiyle Mavi Durak ile Medeniyet Bulvarı'ndan AVM'ler bölgesi ile Serdivan'ın kırsal mahallerine gitmek isteyenler için alternatif olacak.

'Her biri, bir diğeriyle bağlantılı ve bütünsel ilerliyor'

Başkan Alemdar, projelerle ilgili sahada şunları söyledi: 'Sakarya'nın dört bir yanında trafiğin yükünü hafifletmek, tüm bölgelerde yeni alternatif hatları devreye alarak trafik akışına nefes aldırmak için önemli adımlar attık. Serdivan ve Erenler'de tespit ettiğimiz iki ayrı noktada gerekli kamulaştırma süreçlerini tamamladık ve milletimize iki yeni ulaşım hattını hamdolsun bugün itibarıyla sunduk. Ulaşımda devreye aldığımız her yeni hat, trafiğin yükünü omuzlayan yeni bir alternatif olacak. İnşallah bütünsel yaklaşımla her biri bir diğeriyle bağlantılı projelerimiz tamamlandığında bu tablo çok daha iyi ortaya çıkacak'

'Serdivan ve Erenler'de trafik akışına nefes aldıracak'

'32. Sokak'ta asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Kısmi olarak açık olan yolumuzu şimdi tamamen açıyoruz. Serdivan Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan Serdivan Mezarlığı'na uzanan, genişliği 12 metreye çıkardığımız bu hat, kuzey yönüne gideceklerin tercihi olduğunda trafik yükünü hafifletecek. Erenler'de ise daha önce olmayan bir güzergahı kısa sürede hazırlayarak açtık. 600 metrelik Bağlar caddesi alternatif yolu 9 metre genişliğiyle bölge akışına nefes aldıracak. Hayırlı uğurlu olsun'

Her iki güzergâhta asfalt serimi sonrasında hizmete alındı.