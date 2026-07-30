Kayseri Talas Belediyesinin gözde sosyal yaşam alanlarından Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda örnek bir davranışa imza atan güvenlik görevlileri, buldukları yaklaşık 700 bin TL değerindeki altın ve dövizi eksiksiz şekilde sahibine ulaştırdı. Duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan güvenlik personeli, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından takdir belgesi ve 15 yevmiye para ödülüyle ödüllendirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta akşam saatlerinde Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ile Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu. Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren ekipler, yapılan titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşılarak yaklaşık 700 bin TL değerindeki altın ve döviz eksiksiz şekilde teslim edilmesini sağladı.

Mesainin başlamasının ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek davranış sergileyen güvenlik görevlilerini makamında ağırlayarak teşekkür etti.

'KENDİLERİNDEN ONUR DUYDUK'

Başkan Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın Kayseri'nin en yoğun ilgi gören yaşam alanlarından biri haline geldiğini belirterek, 'Zincidere 100. Yıl Mesire Alanımız tüm Kayseri'ye hizmet vermeye devam ediyor. Çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Biz de bundan onur duyuyoruz. Güvenlik görevlisi Ahmet ile Şaban kardeşim bir çanta bulmuşlar. İçinde 700 bin TL civarında altın ve döviz bulunmuş. Sonra kaybeden vatandaşlarımıza ulaşarak kendilerine teslim ettik. Burada güvenlik en önemli konudur. Bütün güvenlik ve zabıta ekiplerimize, müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu konu özelinde de Ahmet ve Şaban kardeşimi tebrik ediyor, kendilerine birer takdir belgesiyle birlikte 15 yevmiye para ödülüyle taltif edilmesine karar verdik. Gözlerinden öpüyorum. Vatandaşlarımızı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanımız, Talas Türk Dünyası Millet Bahçemiz ile diğer parklarımıza bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kendilerine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden güvenlik görevlisi Şaban Can Karlı ise, 'Kurumumuz ve Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın adına çalışıyoruz. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştığımızdan dolayı başkanımız ve belediyemize yakışır şekilde hareket ediyoruz. Hem Allah katında hem de kurumumuz adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz.' dedi.

Diğer güvenlik görevlisi Ahmet Şen de, 'Kurumumuz ve başkanımız adına çalışıyoruz. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için görevimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah aile de mutlu olmuştur.' diye konuştu.

Başkan Mustafa Yalçın, ziyaretin sonunda Ahmet Şen ile Şaban Can Karlı'ya takdir belgelerini takdim ederken, 15 yevmiye tutarında para ödülü verilmesi yönündeki kararını da açıkladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz ile Zabıta Müdürü Ahmet Tekkaş da katıldı.