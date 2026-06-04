Maltepe Belediyesi Feyzullah Mahalle Evi'nde yürütülen tiyatro çalışmalarının ilk ürünü olan 'Kadınlık Bizde Kalsın' adlı oyun, sanatseverlerle buluştu. Feyzullah Mahalle Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, mahalle sakinlerinden oluşan oyuncu kadrosuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, mahalle sakinlerinin yetenekleri ve emekleriyle hayata geçirildi. Dayanışma, üretim ve birlikte başarma duygusunun ön plana çıktığı proje, katılımcılara hem sahnede hem de sahne arkasında önemli bir deneyim sundu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, mahalle sakinleri uzun süren hazırlık sürecinin ardından performanslarını sergiledi. Seyircilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte, komşuluk ilişkileri ve ortak üretimin gücü sanat aracılığıyla sahneye taşındı.

Feyzullah Mahalle Evi'nde başlayan tiyatro yolculuğunun ilk meyvesi olan 'Kadınlık Bizde Kalsın', mahalle kültürünü sanatla buluşturarak izleyicilerden beğeni topladı. Etkinlik, yerel katılımın ve kolektif emeğin kültür-sanat alanındaki başarılı örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.