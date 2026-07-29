Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ardından hızla harekete geçen ekipler, yaralı olarak barınaklara getirilen can dostları, ileri cerrahi operasyonlarla yeniden sağlığına kavuşturuyor.

MERSİN (İGFA) - Bu canlardan birisi olan ve amputasyon riski bulunan Kimyon'un bacağı başarılı bir operasyonla kurtarılırken, kimyasal yanık nedeniyle bir bacağını kaybeden Badem ise tedavi sürecinin ardından yaşamına sağlıklı şekilde devam ediyor. Büyükşehir'in Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları ise tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla, can dostları sıcak yuvalarla buluşturmayı sürdürüyor.

Gökçek: 'Hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütüyoruz'

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; Büyükşehir olarak sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürüttüklerini belirterek, Büyükşehir'e ait Toroslar, Silifke ve Bozyazı'daki 3 adet Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda hizmet verdiklerini söyledi. Gökçek, 'İlgili yasa kapsamında artık sokakta yaşayan köpeklerimizin, Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarında yaşayacağı belirtildi. Yine bu yasa kapsamında, ilçe belediyelerimiz tarafından güvenli şekilde Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarımıza getirilen canların hastalığına ya da yaralarına bakıyoruz. Sağlıkları yerine geldiğinde ise kısırlaştırıp aşılarını yaparak, ilgili ilçelere teslim ediyoruz' diye konuştu.

'Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarımız, hayvanseverlerin ziyaretine her zaman açık'

Vatandaşların Büyükşehir'e ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarını ziyaret edebildiğini ifade eden Gökçek, hafta içi ve hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında, bulaşıcı hastalık bölümleri ile ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri dışındaki tüm alanların ziyaretçilere açık olduğunun altını çizdi. Gökçek, 'Büyükşehir'e bağlı hiçbir Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ziyarete kapalı değil. Tüm hayvanseverlerimiz, gönüllü kuruluşlarımız ve kurumlarımız, Büyükşehir'in Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarına gelebilir, gezebilir ve bizimle fikir alışverişinde bulunabilirler. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hayvanseverler ve gönüllülerle uyumlu bir şekilde çalışmaktayız' dedi.

'Bu canların bize emanet olduğunun sorumluluğu ve bilinciyle çalışıyoruz'

Yaralı ya da hasta bir sokak hayvanıyla karşılaşan vatandaşların Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden kendilerine ulaşabileceğini vurgulayan Gökçek, 'İhbar geldiği anda, sahada bulunan arkadaşlarımıza iletiliyor ve en hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Yaralı hayvanlarımıza ilk müdahaleleri yerinde yapıldıktan sonra, Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'na getirip tedavilerine devam ediyoruz. Bu canların bize emanet olduğunun sorumluluğu ve bilinciyle, özverili şekilde çalışıyoruz. Yaralı ya da kaza geçiren canlarımıza tüm imkanlarımızı seferber ederek, müdahalelerini yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Sahiplenme yoluyla onların bir yuvaya kavuşmaları bizi daha mutlu ediyor'

Sahiplenmenin, hayvanların yaşamındaki en önemli adım olduğunu da sözlerine ekleyen Gökçek, 'İlgili yasada, köpekler artık sadece sahiplenme yoluyla Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'ndan çıkabiliyor. Her ne kadar biz burada elimizden geleni yapsak da onların bir yuvaya kavuşmaları bizi daha mutlu ediyor. Vatandaşlarımız Toroslar, Bozyazı ve Silifke'deki merkezlerimize gelerek ya da Büyükşehir Belediyemize bağlı 'Yaşamı Sahiplen' Instagram sayfamızdan, sahiplenmeye uygun can dostlarımızı görebilirler. Daha sonra bize müracaat edip gerekli formları doldurduktan ve sahiplenme kriterlerini taşıdıkları belirlendikten sonra can dostlarımızı sahiplenebilirler' diye konuştu.

Esirgenci: 'Kimyon'un ayağını kurtardık ve şimdi sahiplenilmesini bekliyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda görev yapan Veteriner Hekim Ali Esirgenci, Kimyon'un Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından ekipler tarafından hızla bulunduğunu belirterek, ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını söyledi. Kimyon'un yapılan muayene ve radyolojik görüntülemelerinde sol arka ayağında ciddi parçalı kırık tespit ettiklerini ifade eden Esirgenci, 'Ameliyat sırasında amputasyon olabilirdi. Kırık çok fazla parçalıydı ve ayağı kurtarmak zordu ama yaptığımız değerlendirmeler ve uyguladığımız tekniklerle, bu ayağı kurtarabileceğimize inandık. Çok ciddi kırıklar bizi korkuttu, ama tecrübeli hekimlerimizle Kimyon'un ayağını kurtardık' diye konuştu. Operasyonun üzerinden 20 gün geçtiğini kaydeden Esirgenci, Kimyon'un iyileşme sürecinin beklenenden iyi ilerlediğini belirtti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından kısırlaştırılarak sahiplenme merkezine alınacağını ifade eden Esirgenci, Kimyon için ona sevgiyle yaklaşacak ve yaşamı boyunca destek olacak sıcak bir yuva aradıklarını dile getirerek, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu.

Ağacanoğlu: 'Badem'in diğer üç bacağını tedavi ederek kurtardık'

Kimyon'un ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaşama tutundurduğu bir diğer can dost ise Badem oldu. Kimyasal yanık şüphesiyle barınağa ulaştırılan Badem, zorlu tedavi sürecinin ardından yeniden yaşam sevinci kazandı.

Veteriner Hekim Bedran Ağacanoğlu, sanayi bölgesinden gelen ihbar üzerine barınağa ulaştırılan Badem'in kimyasal yanık şüphesiyle tedavi altına alındığını anlatarak, Badem'in 4 bacağında da ağır hasar bulunduğunu, ancak sağ arka bacak için amputasyon kararı aldıklarını belirtti. Ağacanoğlu, 'Kimyasal yanıklar yalnızca deriyi değil; deri altı dokuları, kasları ve kemikleri de aşırı derecede zedeleyen, tahrip eden bir madde. Badem'in 4 bacağında da bu durum mevcuttu. Yaptığımız değerlendirme sonucunda, sağ arka bacak için amputasyon kararı aldık. Aksi halde enfeksiyon tüm vücuda yayılacaktı. Ağrısını sonlandırmak ve yeniden yaşam şansı vermek için amputasyon en doğru seçenekti. Diğer 3 bacağı, uyguladığımız tedavi ile kurtardık. Bir uzvu kaybetmek kolay değil ama bazen bir uzvu feda etmek yaşamın devam etmesi için en doğru seçenek oluyor. Badem şimdi 3 ayağıyla da hayatına devam edebiliyor. Gayet de mutlu. Bir canı kurtarabildiğimiz için biz de çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Eylül: 'Herkese hayvanları satın almalarından ziyade sahiplenmelerini tavsiye ederim'

Mersin Büyükşehir'in Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ettiği sırada bir köpeği sahiplenen 17 yaşındaki Ece Eylül, 'Zeus'u sahiplendik ve ona tabii ki bir ömür yuva olacağız. Burası gerçekten çok güzel. Köpekler ve kediler için çok güzel yaşam alanları oluşturulmuş. Ayrıca herkese hayvanları satın almalarından ziyade sahiplenmelerini tavsiye ederim. Çünkü hayvanlar satılık değildir' dedi.