Bilecik'te tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı izinsiz çevreye zarar verecek şekilde dökerek bertarafını gerçekleştiren tesise 12 miyon 71 bin lira idari para cezası uygulandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği'nin il genelinde tehlikeli atıklarla mücadelesi sürüyor.

Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bursa gibi sanayi açısından büyük illerin kavşak noktasında olan Bilecik'e zaman zaman çevre illerden tehlikeli atık, hafriyat atığı vb. atıklar getirilerek ormanlık alanlara, yol kenarlarına gelişigüzel bırakıldığına dikkati çeken Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzman personellerince yapılan denetim ve incelemelerini sürdürüyor.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda kişilerin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu gereğince idari yaptırımlar (para cezası) uygulanmakta ve atıklar bulunduğu yerden kaldırılarak uygun bir bertaraf tesisine gönderildiği belirtildi.

Valilik olarak konuyla ilgili yapıan çalışmalarda; 2021 yılında Bilecik'te Bozüyük-Vezirhan Karayolu üzerinde Zeytindalı Hatıra Ormanı ve yakın çevresinde yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atığın döküldüğü tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Gerekli numuneler alındıktan sonra sahada bulunan tehlikeli atıklar mali açıdan kamu kaynakları kullanılarak temizlenmiş ve Bakanlığımızdan lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir. Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)uzman denetçilerinin çalışması sonucunda hazırlanan raporlaBilecik Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusundan sonra savcılığın Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı kamu davası sonucunda Tehlikeli atıkları çevreye uygunsuz olarak atarak kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak bertaraf eden şirket yetkilisi mahkûmiyet kararı (5 yıl hapis cezası) almıştır" denildi.

Tehlikeli Atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı izinsiz olarak çevreye zarar verecek şekilde dökerek bertarafını gerçekleştiren ve çevreyi kirletenilimizde faaliyette bulunan tesise 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca 12 milyon 71 bin lira idari yaptırım cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, atık dökülmesi muhtemel hassas alanlar 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir.Atık dökülebilecek alanın çok büyük olması nedeniyle vatandaşlarımızın çevreye gelişigüzel atık bırakan araçları görmeleri halinde, araç plaka bilgilerini, fotoğraf veya video kaydı yaparak Valiliğimize, Alo 181 üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi çevre kirliliğine neden olanlara gerekli yasal işlemlerin uygulanması, atıkların toplatılması ve çevrenin korunması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.