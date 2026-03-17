İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Günel'in 'rüşvet almak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 16 Mart 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtilirken, söz konusu gelişme üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından Günel'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.