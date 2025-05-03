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Mayıs ayı meclis toplantısına siyasi partilerin ilçe başkanları da konuk olarak katıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, meclis üyelerinin verdiği dilekçeyi gerekli birimlere iletmek üzere kabul ettiğini ilçe esnaflarını yakından ilgilendiren çalışmanın yapılacağını belirtti.

Öte Yandan Meclis Toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi Belediye meclis üyeleri ilçe merkezinde trafik komisyonunca alınan park yasağının kaldırılması için dilekçe verdi.

Bilecik Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında bir araya gelen meclis üyeleri 2 gündem maddesini karara bağladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK İGFA Gerçekleşen toplantıda 2024 kesin hesabın görüşülmesi, Çevre Gelirleri Karşılığı Belediye Başkanlığına gelen ödeneğin kullanım hakkı görüşüldü.Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunurken meclis üyelerine destekleri için teşekkür etti.