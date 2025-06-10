Siyasetin kutuplaştırıcı dilinin aksine, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde örnek bir birliktelik sergilendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak ve AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Mayir Küçük, ilçede gerçekleştirilen tüm etkinliklerde yan yana durarak “hizmette birlik” mesajı verdi.

Bayramlaşma programlarından köylerde yapılan yağmur ve şükür dualarına kadar her etkinlikte birlikte boy gösteren iki meclis üyesi, siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp Pazaryeri’nin ortak sorunlarına birlikte çözüm arıyor. Halkla iç içe yürütülen bu temaslar, vatandaşların da büyük takdirini topluyor.

Özellikle kırsal kalkınma, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerde birlikte hareket eden Yunak ve Küçük, ilçeye hizmet yolunda siyasi ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını defalarca vurguladı. “Önemli olan ilçemize ne kazandırdığımızdır. Hizmetin partisi olmaz” diyen meclis üyeleri, siyasette yeni bir anlayışın temsilcisi olma yolunda ilerliyor.

Köylerde yapılan dualara, bayramlaşma programlarına ve diğer sosyal etkinliklere birlikte katılan ikili, Pazaryeri halkına verdiği “birlikteyiz, birlikte güçlüyüz” mesajıyla yerel siyasette umut ışığı oldu.