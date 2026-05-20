İzmir Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik 'Dijital Haklar ve Dijital Şiddet' eğitimleri başlattı. Siber zorbalıktan çevrim içi tacize kadar birçok tehlikenin anlatıldığı eğitimlerde gençlere, dijital dünyada haklarını nasıl koruyacakları öğretiliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve farkındalıklarla güçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Genç İzmir çatısı altında yürütülen 'Lisedeyiz' projesi çalışmaları kapsamında, 'Dijital Haklar ve Dijital Şiddet' başlıklı eğitim oturumları gençlerle buluşuyor.

Dijital Haklar Platformu iş birliğiyle, Nilgün Karacaoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimler hem liselerde hem de Genç İzmir Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi'nde düzenleniyor.

Öğrencilerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programlarda, gençlerin çevrim içi ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, kişisel verilerini korumaları ve dijital şiddet karşısında başvurabilecekleri yollar hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençleri yalnızca geleceğin değil bugünün de öznesi olarak gören yaklaşımı doğrultusunda yürütülen eğitimler, dijital çağın risklerine karşı gençleri güçlendiren önemli bir farkındalık alanı oluşturuyor.

DİJİTAL DÜNYADA HAK TEMELLİ FARKINDALIK

İnteraktif formatta ilerleyen eğitimlerde, teknolojinin sunduğu olanakların yanı sıra dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ve hak ihlalleri ele alınıyor.

Siber zorbalık, çevrim içi taciz, dijital şiddet türleri, kişisel verilerin korunması, dijital ayak izi ve güvenli internet kullanımı başlıklarında gençlere bilgi veriliyor.

Programlarda ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dijital ortamdaki yansımaları ve bu durumun gençler açısından oluşturabileceği riskler değerlendiriliyor. Böylece dijital şiddetin yalnızca teknik bir güvenlik meselesi değil; haklar, eşitlik ve güvenli yaşam alanlarıyla ilişkili çok boyutlu bir konu olduğu vurgulanıyor.

VAKA ANALİZLERİYLE ÇÖZÜM YOLLARI TARTIŞILIYOR

Eğitim oturumlarında gerçek yaşamdan örnekler üzerinden vaka analizleri yapılıyor. Gençler, dijital ortamda karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda haklarını nasıl koruyabileceklerini, hangi destek mekanizmalarına başvurabileceklerini ve çözüm odaklı nasıl hareket edebileceklerini tartışıyor.

Hak temelli farkındalığın öne çıktığı buluşmalarda, gençlerin dijital okuryazarlığını artırmak ve siber şiddete karşı ortak bir bilinç oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimlerde, dijital güvenliğin yalnızca bireysel tedbirlerle değil, ortak farkındalık ve dayanışmayla güçlenebileceği mesajı öne çıkıyor.

'Lisedeyiz' kapsamında sürdürülen eğitimlerle, gençlerin dijital çağın olanaklarından güvenle yararlanması ve haklarını bilen bireyler olarak güçlenmesi hedefleniyor.

Hem liselerde hem de Genç İzmir Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenen eğitimlerin önümüzdeki süreçte de yeni gençlerle buluşması planlanıyor.