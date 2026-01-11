Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2026 yılı içme suyu planlamaları kapsamında köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi öncülüğünde düzenlenen toplantıda; su bedelleri, altyapı çalışmaları, kuraklık riski ve köylerin mevcut su durumu ele alındı.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri'nde gerçekleşen planlama toplantısında konuşan İl Özel İdaresi yetkilileri, kuraklığın giderek arttığına dikkat çekerek suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımının zorunluluk haline geldiğini vurguladı.
Köylerde yürütülen sondaj, isale hattı yenileme, depo bakım-onarım ve kaçak suyla mücadele çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi verildi.
Uzman mühendislerin teknik sunumlarıyla desteklenen toplantıda, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.
İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.