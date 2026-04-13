Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Köyü'ne (Bakraz mevkii) gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, kaçak orman emvali taşıyan şahıs suçüstü yakalandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde 11 ABC 167 plakalı araçla orman emvali kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, Elmalı Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, A.O.P. isimli şahıs kullandığı araç içerisinde 4 ster kaçak orman emvali ile birlikte yakalandı.

6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet ve açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık kapsamında değerlendirilirken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Operasyonda görev alan jandarma ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ve etkin koordinasyonu takdir topladı.

Özellikle sabahın erken saatlerinde yapılan titiz çalışma, bölgedeki doğal kaynakların korunması adına devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, orman varlıklarının korunmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgularken, vatandaşların da bu tür olaylara karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumları gecikmeden bildirmeleri çağrısında bulundu.