Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Eğitim Şenliği, coşkulu kortej yürüyüşü ve öğrencilerin rengarenk gösterileriyle başladı. İlçedeki tüm okulların katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte, eğitim için el ele verildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Etkinlik kapsamında kurulan kermeste elde edilecek gelir, ilçedeki okulların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, en dikkat çeken anlardan biri ise Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in gösterdiği anlamlı destek oldu.

YÖRÜK KADINLARIN STANDINA KATILDI

Günyurdu Köyünden Yörük kadınlarının kermeste açtığı standını ziyaret eden Başkan Tekin, kolları sıvadı, ve gözleme hamuru açtı. Kermese katılan vatandaşlar Başkan Tekin’in bu içten ve samimi katkısını takdirle karşıladı.

“Eğitim için her türlü fedakârlığa hazırız” diyen Başkan Tekin, “Bugün burada çocuklarımızın geleceği için birlik olduk. Gözleme açmak da bu dayanışmanın bir parçası. Yeter ki eğitim kazansın” sözleriyle gönülleri bir kez daha fethetti.

EĞİTİM ŞENLİĞİ, HEM KALPLERE HEM OKULLARA DOKUNUYOR

Şenlik, sadece öğrencilerin yeteneklerini sergilediği bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmanın da güçlü bir örneğine dönüştü. Pazaryeri halkı, elbirliğiyle eğitime katkı sunarken, Hamarat Başkan Zekiye Tekin’in sahadaki örnek davranışı uzun süre hafızalarda kalacak gibi görünüyor.