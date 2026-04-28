Bilecik'in İnhisar ilçesi, tarım ve üretim açısından önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı. Bölge çiftçisinin ihtiyaçlarına doğrudan ve uygun maliyetle erişim sağlaması amacıyla hayata geçirilen BİOSUN Fabrika Satış Mağazası, düzenlenen geniş katılımlı törenle hizmete açıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Açılış programına İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Belediye Başkanı Nihal Arslan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe belediye başkanları ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş katıldı.

Protokol üyelerinin yoğun ilgisi, yatırımın bölge açısından taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticinin güçlenmesi adına büyük bir adım olarak değerlendirilen mağaza, çiftçilerin gübreye doğrudan üreticisinden ulaşmasını sağlayarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Özellikle son yıllarda artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticiler için bu yatırımın, önemli bir nefes olması bekleniyor.

Açılışta yapılan konuşmalarda, tarımın sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekilirken, üreticinin desteklenmesinin ülke geleceği açısından kritik rol oynadığı vurgulandı. Yetkililer, bu tür yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.

BİOSUN Fabrika Satış Mağazası'nın hizmete girmesiyle birlikte İnhisar ve çevre ilçelerdeki çiftçilerin daha hızlı, daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşabileceği belirtilirken, yatırımın bölge ekonomisine de canlılık kazandırması bekleniyor.