Bursa İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışma kapsamında 5 kilometrelik sulama kanalı hattını temizleyerek suyun tarımsal alanlara daha verimli ulaşmasını sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cerrah Mahallesi'nde sulama kanallarının ana arterlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Toplam 5 kilometrelik hat üzerinde yürütülen çalışmalarla, zamanla toprak, mil ve çamurla dolan ve su akışını zorlaştıran kanallar iş makineleri yardımıyla temizlendi.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından mini kepçe ve ekskavatör kullanılarak yapılan temizlik sayesinde suyun daha düzenli ve verimli bir şekilde tarım arazilerine ulaşması hedefleniyor. Yapılan çalışmanın özellikle sulama döneminde çiftçilere önemli kolaylık sağlayacağını ifade edildi.