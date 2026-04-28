Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kent genelinde farkındalık oluşturmak ve vatandaşların sürece aktif katılımını sağlamak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği projesi 'İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı' dahilinde 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesi kapsamında geliştirilen 'Çevresin' mobil uygulaması, vatandaşların kullanımına sunuldu.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefleyen uygulama, aynı zamanda günlük yaşamda uygulanabilecek çözüm önerilerini de kullanıcılarla buluşturuyor.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanan 'Çevresin' mobil uygulaması; yalnızca bilgilendirme sunan bir platform olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların aktif katılımını teşvik eden zengin içerikler de barındırıyor.

UYGULAMA, HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN ZENGİN BİR İÇERİK SUNUYOR

Uygulama içerisinde animasyon filmleri ile eğitici anlatımlar, oyunlar ile öğrenmeyi destekleyen içerikler, anketler ile kullanıcı görüşlerinin alınması, acil durum rehberleri ile kriz anlarında yol gösterici bilgiler, hava durumu ve aşırı iklim olaylarına yönelik uyarılar yer alıyor.

Bu özellikler sayesinde vatandaşların iklim değişikliğine karşı bilinç düzeyinin artırılması ve bireysel farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mobil uygulama içerisinde yer alan 'Yeşil Uyarı' butonu, vatandaşların çevresel sorunları hızlı ve kolay şekilde bildirebilmesine imkan sağlıyor. Kullanıcılar aşırı sıcaklık, sel riski, su taşkınları, çevre kirliliği veya iklim kaynaklı diğer olumsuzluklara ilişkin gözlemlerini anlık olarak iletebilecek.

Bu sayede yerel yönetimlerin hızlı aksiyon almasına katkı sağlanırken, şehir genelinde erken uyarı mekanizması da güçlendirilmiş olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, okullarda düzenli olarak iklim değişikliği ile mücadele kapsamında farkındalık eğitimleri düzenliyor. Eğitimler sırasında çocuklara 'Çevresin' uygulaması da tanıtılarak, iyi uygulamaların vatandaşlar arasında yayılması sağlanıyor.