Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahallesi'nde hayata geçirilen 70 milyon TL'lik yağmursuyu kolektör ve şebeke hattı projesini yerinde inceledi. Büyükkılıç, proje ile hem kenti yoğun yağışlara karşı dirençli hale getirdiklerini hem de Engir Gölü'nün doğal yapısını destekleyerek bölgedeki ekolojik dengeye katkı sağlayacaklarını açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı kapasitesini güçlendirmeye yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ihalesi gerçekleştirilen 'Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Yağmursuyu Kolektör ve Şebeke Hattı Yapım İşi' hayata geçiriliyor.

Başkan Büyükkılıç, söz konusu yatırımı yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 70 milyon TL'lik proje ile Engir Gölü'nün canlılığını sağlayacaklarını belirterek, 'Su ihtiyacını karşılamaya önemli bir katkı sağlayacağız. KASKİ'mizi ve Büyükşehir'imizin kıymetli ekibini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Bölgede modern drenaj döneminin başlayacağını vurgulayarak projenin önemine dikkat çeken Büyükkılıç, 'Hem çevreci bir yaklaşım hem buradaki yağmur sularını değerlendirme yaklaşımı. Ellerinize sağlık. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Kayseri'nin Doğal Güzelliklerinden Biri Olan Engir Gölü'ne Ulaştırılacak

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak altyapı yatırımlarını planlı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçiriyor. Proje sayesinde yüzeysel akışlar, kontrollü şekilde drenaj sistemi aracılığıyla 4 bin yıllık geçmişiyle pek çok kuş türüne yuva olan Engir Gölü'ne iletilecek. Yeşilyurt bölgesinde gerçekleştirilen bu önemli çalışma, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekte oluşabilecek yoğun yağış senaryolarını da dikkate alan güçlü bir altyapı yatırımı olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 70 milyon TL maliyetli proje kapsamında, bölgenin yağış rejimi dikkate alınarak hidrolik kapasiteyi artırmaya yönelik bir sistem projelendirildi. Bu doğrultuda toplam 2 bin 989 metre uzunluğunda, Ø1200 mm çapında betonarme borular ile yağmursuyu kolektör ve şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Ayrıca proje kapsamında yağmursuyu deşarjı, Sivas-Kayseri karayolu ve demiryolu hattının altından yatay delgi yöntemi ile geçirilerek Kayseri'nin doğal güzelliklerinden biri olan Engir Gölü'ne ulaştırılacak.

Bu sayede hem deşarj edilen yağmur suyu miktarı arttırılacak hem de son dönemlerde eski görünümünden uzaklaşan göldeki doğal yaşamın desteklenmesine katkı sağlanacak. Bu çerçevede, toplam 125 metre uzunluğunda, Ø1400 mm çapında çelik boru içerisinden Ø1200 mm çapında PE boru geçirilerek imalat gerçekleştirilecek. Uygulama ile birlikte bölgenin drenaj altyapısı modern mühendislik kriterlerine uygun hale getirilecek; taşkın kontrolü, yüzey suyu yönetimi ve kentsel altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak.