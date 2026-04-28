Bursa PERDER üyeleri, 18 ülkeden üniversite öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı. Başkan Haşim Kılıç, gençlere destek için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Haşim Kılıç Başkanlığındaki Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER), gençlerle bilgi ve deneyim paylaşımını önceleyen önemli bir etkinliğe imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Biz Biriz Uluslararası Gençlik Topluluğu üyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programında 18 ülkeden gelen öğrencilerle geleceğe not düşüldü.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Başkan Haşim Kılıç, 'Sadece deneyimlerimizi paylaşmadık; aynı zamanda farklı kültürlerden gelen genç kardeşlerimizin bakış açılarıyla bizler de yeni şeyler öğrendik. Bu karşılıklı etkileşim; hem sektörümüz, hem de geleceğimiz adına son derece kıymetli. Ömer Düzgün Başkanlığındaki Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında bu konuya çok önem veriyoruz.' diye konuştu.

Etkinlik boyunca dernek üyeleri; perakende sektörünün gelişimi, değişen tüketici alışkanlıkları ve dijitalleşme konularında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Haşim Kılıç, günümüz dünyasında sınırların giderek anlamını yitirdiğini vurgulayarak, 'Artık başarı; farklılıkları bir araya getirebilen, ortak aklı ön plana çıkaran toplumların olacak. Biz de bu anlayışla hareket ediyor, gençlerimizle gelişmeyi önemsiyoruz. Onları her alanda, her anlamda destekleyeceğiz. Tecrübemizi paylaşırken birlikte üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

ATIK PİL KAMPANYASINA DESTEK

Programda 'Atık Piller Ses Oluyor' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi işitme engellilere destek olunmasına vesile olan Kartanesi İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay da perakendecilere ve öğrencilere proje ile ilgili bilgi aktardı, atık pil toplama kutusu hediye etti. Başkan Haşim Kılıç, bu konuda yerel marketler olarak örnek bir iş birliğini yakında hayata geçireceklerini açıkladı.