Çocukların güvenli ve eğitici bir ortamda eğlenerek vakit geçirdiği 'Lokomotif Çocuk Köyü' projesi, Kocaeli genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyü, 29 Nisan Çarşamba günü kapılarını açıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Lokomotif Çocuk Köyü' projesi büyüyerek devam ediyor.

Daha önce 23 Nisan'da açılması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Gebze Millet Bahçesi'ndeki Lokomotif Çocuk Köyü, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte çocukları ağırlamaya hazır hale geldi. Gebze Lokomotif Çocuk Köyü, 29 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Gebze Millet Bahçesi içerisinde tanıtılacak.

10 FARKLI VAGONDA EĞİTİM VE KEŞİF

İlki İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü'nün ardından, Gebze Millet Bahçesi'nde kurulan yeni alanda çalışmalar tamamlandı. Modern ve güvenli yapısıyla dikkat çeken Gebze Lokomotif Çocuk Köyü'nde çocuklar; Minik Mimarlar, Minik Müzisyenler, Minik Okurlar, Minik Çevreciler, Minik Tamirciler, Minik Şefler, Minik Sağlıkçılar, Minik Kaşifler, Minik Gönüllüler ve Minik Sanatçılar vagonlarında hem eğlenecek hem öğrenecek. Alanda ayrıca çocuklar için tarım bahçesi ve Loko Sahne de yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle 'çocuk dostu şehir' vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

Tüm çocukların davetli olduğu açılış programında; atölyeler ve eğlenceli oyun alanları minikleri bekliyor. Uçurtma yapımı, bileklik atölyesi, mozaik çalışmaları, neşeli meyveler, Çocuksan kruvasan, kum boyama, teraryum yapımı, punch ve marangoz atölyesinin yanı sıra şişme ve tematik oyun alanlarıyla çocuklar doyasıya eğlenecek.