Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il protokolü ile birlikte Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkûmlar ve cezaevi personeli için yapılan Derslik ve Konferans Salonu açılışına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ceza İnfaz Kurumları'nda eğitim ve sosyal faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, yapılan bu tür yatırımların mahkûmların yeniden topluma kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Tören sonrasında cezaevindeki atölyeleri ziyaret eden Vali Aygöl, burada mahkûmlar tarafından üretilen çeşitli el sanatları ve atölye çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, üretimin ve meslek edindirme faaliyetlerinin mahkûmların rehabilitasyonu açısından kritik olduğunu ifade etti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, cezaevi personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programı ile sona erdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, cezaevi personeli ve aileleriyle sohbet eden Vali Aygöl, onların görüş ve taleplerini dinledi.

Ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal projelerin devam edeceğini belirten Vali Aygöl, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.