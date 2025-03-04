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Kocaelispor, Ramazan ayı içinde bir diğer iç saha mücadelesini 29. haftada Ankaragücü’ne karşı oynayacak. Büyükşehir, bu karşılaşma öncesinde de taraftarlara iftariyelik ikramında bulunacak.

Ramazan ayındaki ilk iç saha karşılaşması olan Uğur Okulları İstanbulspor maçı öncesinde Büyükşehir Hızır 41 ekipleri stadyum önünde taraftarlara çorba ve iftariyelik ikramında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini Kocaelispor tribünlerine taşıdı. Stadyum önünde taraftarlara iftariyelik ikramında bulundu. KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayının bereketini Kocaelispor stadına taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taraftarlara Uğur Okulları İstanbulspor maçı öncesi iftariyelik ikram etti. Büyükşehir’in ikramı, yeşil-siyahlı taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.