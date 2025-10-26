Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sevgi Evi Derneği ve İrem Sultan Derneği işbirliğiyle düzenlenen toplu sünnet düğününde 65 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük 'te 65 çocuk için düzenlenen toplu sünnet düğününde mutluluk dolu anlar yaşandı.

Renkli görüntülere sahne olan programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Bozüyük Belediyesi Başkan Vekili İsmail Özcan, eski dönem Milletvekili Selim Yağcı, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Ailelerin heyecanına ortak olan Kaymakam Adem Öztürk, emeği geçen dernek temsilcilerine teşekkür ederek, 'Bugün 65 yavrumuzun hayatında unutamayacağı bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Bu güzel organizasyon, dayanışma ve paylaşma kültürümüzün en güzel örneklerinden biridir.' dedi.

Programda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, derneklerin organize ettiği etkinlikler ve gösterilerle unutulmaz bir gün yaşandı.