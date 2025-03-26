İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması ardından Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan vekili seçildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Meclisi, Başkan Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanması sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir amaçlı görevden alınması ile birlikte yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

CHP'den Önder Serkan Çebi'nin, AK Parti'den ise Özlem Bilgiş'in yarışa girdiği seçimlerde ilk 2 turda üçte iki çoğunluk sağlanamayınca üçüncü tur oylamaya geçildi.

Bu turda en çok oy alan CHP'li Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanvekili seçildi.

Çebi, 37 meclis üyesinin 24'ünün, Özden Bilgiş ise 12 oy alırken bir oy boş çıktı.

Beylikdüzü Belediye Meclisi ''Belediye Başkanı Vekili Seçimi'' gündemli Meclis Toplantısı https://t.co/sFXzqNOf66— Beylikdüzü Belediyesi (@beylikduzubeltr) March 26, 2025

SERKAN ÖNDER ÇEBİ KİMDİR?

1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı. Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.