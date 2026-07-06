Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde konuşan Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, belediyeye yönelik operasyonların hizmetleri olumsuz etkilediğini savunarak, hukuki sürecin bir an önce sonuçlanması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın birinci birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, haziran ayında şehit olan askerleri rahmetle anarken, hayatını kaybeden belediye personeli Muhammet Ali Başer ile Beylikdüzü Belediyesi'nin ilk Çocuk Meclisi Başkanı Suzan Rüya Balçık için başsağlığı dileklerini iletti.

Konuşmasında temmuz ayında kutlanan önemli gün ve haftalara da değinen Çebi, belediyenin haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği hizmet ve etkinlikleri paylaşarak emeği geçen personele teşekkür etti.

Geçtiğimiz ay Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çebi, son dönemde seçilmiş yöneticilere yönelik baskıların arttığını öne sürdü.

Operasyonların belediyenin çalışma düzenini olumsuz etkilediğini ifade eden Çebi, bu durumun kamu hizmetlerine de yansıdığını savunarak, 'Belediyemizin enerjisi, kaynakları ve zamanı hizmet yerine hukuki süreçlere ayrılmak zorunda kalıyor. Bu durumdan en çok Beylikdüzü halkı etkileniyor.' dedi. Gözaltına alınan belediye çalışanlarının en kısa sürede normal yaşamlarına dönmesini temenni eden Çebi, hukuki sürecin adil ve hızlı şekilde sonuçlanması çağrısında bulundu.

Konuşmasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğuna da değinen Çebi, sürecin hem Çalık'ı hem de ailesini etkilediğini belirterek, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından görevine dönmesini temenni etti. Tüm gelişmelere rağmen belediye hizmetlerinin sürdürüleceğini vurgulayan Çebi, Beylikdüzü halkına hizmet etme kararlılığından vazgeçmeyeceklerini söyledi.