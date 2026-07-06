Bursa'nın dağ yöresinde kiraz hasadı tüm hızıyla devam ederken, DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak ve yönetim kurulu üyeleri üreticilerle bir araya gelerek hasat sürecini yerinde değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kiraz üretiminin, dağ yöresinin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken; bu yılki hasat süreci, ürün verimliliği, pazarlama imkânları ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, dağ yöresinde yetişen kaliteli kirazın daha geniş pazarlara ulaşmasının ve üreticilerin emeğinin hak ettiği değeri bulmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, 'Dağ yöremizin bereketli topraklarında yetişen kiraz, yalnızca üreticimizin alın terini ve emeğini değil, aynı zamanda bölgemizin geleceğini de temsil etmektedir. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması, ürünlerimizin hak ettiği değere ulaşması ve dağ yöresi tarımının güçlenmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. DAĞDER olarak her zaman üreticimizin ve emekçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak ve yönetim kurulu üyeleri, kiraz üreticilerine bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunarak, üretim sürecinde emeği geçen tüm çiftçilere ve tarım emekçilerine teşekkür etti.