İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Nahide Toksan, Dr. Ekrem Karakaya'yı anarak sağlıkta şiddet ve aile hekimlerinin yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekti. Toksan, sağlık çalışanlarının hem şiddet hem de sistemsel mağduriyetlerle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Nahide Toksan, 6 Temmuz 2022'de görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'yı saygı ve özlemle andı.

Dr. Karakaya'nın kaybının sağlıkta şiddetin ulaştığı noktayı gösteren en acı örneklerden biri olduğunu belirten Toksan, sağlık çalışanlarının yalnızca fiziksel şiddetle değil, aynı zamanda ağır çalışma koşulları ve sağlık politikaları nedeniyle oluşan sistemsel sorunlarla da mücadele ettiğini ifade etti.

Aile hekimliği çalışanlarının yeni düzenlemelerle ciddi hak kayıpları yaşadığını savunan Toksan, son yönetmelik değişiklikleriyle gelirlerin büyük bölümünün performans kriterlerine bağlandığını, bunun da özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden sağlık çalışanları için ekonomik ve mesleki sorunlar doğurduğunu söyledi. Toksan, uzun süreli hastalık raporu bulunan bazı sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedildiğini, mevcut düzenlemeler nedeniyle belirli bir süre yeniden göreve dönüşlerinin de engellendiğini ifade etti.

Pandemi ve afet süreçlerinde sağlık çalışanlarının büyük fedakârlık gösterdiğini hatırlatan Toksan, buna karşın hastalık dönemlerinde sistem tarafından mağdur edildiklerini öne sürdü.

Hukuki süreçlere de değinen Toksan, Danıştay'da görülen davada verilen yürütmeyi durdurma kararının daha sonra kaldırıldığını, bu durumun çok sayıda sağlık çalışanı için telafisi güç mağduriyetlere yol açtığını belirtti. Sağlık çalışanlarının hem şiddete hem de sistemsel mağduriyetlere karşı korunması gerektiğini vurgulayan Toksan, 'Sağlıkta şiddeti de, sağlıkta zulmü de kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.