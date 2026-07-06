Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin gastronomi mirasının korunması için kursiyerlere coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi veriyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dünyanın sayılı gastronomi şehirleri arasında yer alan Gaziantep'in köklü mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gaziantep Mutfağı'nın özgünlüğü, coğrafi işaretli ürünlerin önemi, korunması ve markalaşma süreçlerine ilişkin farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ürün Markalaşma ve Coğrafi İşaretler Şube Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesindeki Yöresel Mutfak branşında eğitim gören kursiyerlere yönelik gerçekleştirilen programlarda, kentin gastronomi mirasının korunmasına yönelik kapsamlı bilgiler paylaşılıyor.

2026 yılı Ocak ayından bu yana düzenlenen 7 eğitim programında şu ana kadar toplam 92 kursiyere ulaşıldı. Eğitimlerde kursiyerlere; coğrafi işaret amblemi ve tescilinin ticari ile kültürel değeri, yöresel tariflerin özgün malzeme ve geleneksel tekniklerle hazırlanmasının önemi, tescilli ürünlerde kalite standardının korunması ve sürdürülebilir üretim anlayışı konularında eğitim verildi.

2025 yılında ise gerçekleştirilen 11 eğitim programıyla 170 kursiyere yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

HEDEF, GAZİANTEP MUTFAĞINI DOĞRU UYGULAMALARLA GELECEĞE TAŞIMAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerle yerel aşçı ve şef adaylarının coğrafi işaretli ürünler konusunda bilinçlenmesini sağlayarak, kentin gastronomi mirasının doğru uygulamalarla yaşatılmasını hedefliyor.

Planlanan eğitimler yıl boyunca devam edeceğini duyuran yetkilileri, 109+1 coğrafi işaret tescilli ürünüyle Türkiye'de en fazla coğrafi işaret tesciline sahip il olan Gaziantep olarak gastronomi alanındaki başarısını uluslararası alanda da sürdürüyor.

Hatırlanacağı gibi Gaziantep'in AB tarafından tescillenen 5 ürünü bulunuyor. Bunlar; Antep Baklavası, Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Araban Sarımsağı ve Antep Lahmacunu olarak öne çıkıyor.