Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilen ve bölgenin çehresini değiştirecek Sapanca Park Projesi süratle devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Sapanca Gölü'nün kıyısını halkın kullanımına sunarak her yıl milyonlarca kişiyi Türkiye'nin doğal cennetiyle buluşturacak Sapanca Park Projesi'nin ilk etabı süratle ilerliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yusuf Alemdar, yakında bisiklet yolu, dinlenme alanı, sosyal donatı alanlarıyla 100 bin metrekarelik bir yaşam projesinin tamamlanacağını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım ile birlikte yürütülen çalışmaları inceleyerek projede gelinen son durum hakkında bilgi alan Başkan Alemdar, 6 kilometrelik hattın 5 kilometrelik bölümünde parke imalatlarının tamamlandığını, kuru pere imalatlarının devam ettiğini ve bisiklet yolları için hazırlık yapıldığını aktardı.

Başkan Alemdar, 'Sapanca Gölü şehrimizin en kıymetli doğal miraslarından biridir. Bu projeyi gölümüzün ekolojik dengesini koruyarak, hiçbir şekilde dolgu yapmadan ve doğaya zarar vermeden hayata geçiriyoruz. Sapanca Park tamamlandığında vatandaşlarımızın yürüyüş yaptığı, çocuklarımızın güvenle bisiklet sürdüğü, misafirlerimizi ağırladığımız önemli bir yaşam alanı olacak. Şehrimizin geleceğine değer katacak bu projeyi en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' dedi.

SAPANCA PARK'TA NELER OLACAK?

Proje kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken bir taraftan ise peyzaj ve aydınlatma sistemi hazırlanıyor. Sapanca Park'ın ilk etabı bittiğinde göl kıyısında kesintisiz kilometrelerce uzayan yeni bir buluşma noktası kapılarını açacak. İçerisinde yürüyüş ile bisiklet yolları, büfeler, dinlenme alanları, sosyal donatı noktaları ve yeşil alanlarıyla Sapanca'nın doğal dokusunu yansıtan estetik bir proje ortaya çıkacak.