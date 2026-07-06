Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, düzenlenecek 2. Trabzon Film Festivali, bu yıl 1-6 Aralık 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Trabzon Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenecek 2. Trabzon Film Festivali, bu yıl 1-6 Aralık 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Türkiye'nin dört bir yanından sinemacıların katılımına açık olan yarışmalara başvurular 21 Eylül 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Adaylar başvurularını FilmFreeway platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Yarışma yönetmelikleri ve festivalle ilgili ayrıntılı bilgilere www.trabzonfilmfestivali.com. adresli resmi siteden ulaşılabilecek.

Trabzon Film Festivali, kentin sinema kültürünü güçlendirmeyi, genç sinemacıları desteklemeyi ve sinema alanında üretim yapan isimlerin mesleki, sanatsal ve yaratıcı gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Festival, ulusal ölçekte yeni ve nitelikli sinemacıların görünürlük kazanmasına olanak sağlayarak Türk sinemasına yeni isimler kazandırmayı da amaçlıyor. 1-6 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival; film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle Trabzon'u bir kez daha sinemanın buluşma noktalarından biri haline getirecek.