Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yakında 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ve Yeni Adliye'nin kapılarını açacağı Yenikent bölgesine, acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması için yeni bir üs inşa ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yakında 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ile Yeni Adliye Binası'nın açılacağı Yenikent bölgesine yeni bir itfaiye üssü inşa etmek için temmuzda ihaleye çıkacak.

Karaman Mahallesi'nde inşa edilecek itfaiye binası, acil durumlara, yangınlara ve afetlere karşı daha hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artıracak. Bina modern yapısı, fonksiyonel kullanım alanları, çevre düzenlemesi ve teşkilatın ihtiyaçlarına cevap verebilecek alt yapısıyla itfaiyeye güç katacak.

İHALESİ BELLİ OLDU

Bir süredir planlanan ve projesi onaylanan Karaman İtfaiye Hizmet Binası, temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkıyor.

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde inşa edilecek yeni hizmet binası, bölgedeki yangın ve diğer acil durumlara karşı daha kısa sürede müdahale imkânı sunacak.

Modern altyapısı ve kapsamlı donatı alanlarıyla faaliyet gösterecek yeni hizmet binası, toplamda 3 bin 949 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek.

'ACİL DURUMLARA KARŞI ANINDA MÜDAHALE SAĞLAYACAK'

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Adapazarı Karaman Mahallesi'nde hayata geçirilecek yeni İtfaiye Hizmet Binası hem operasyonel kapasiteyi artıracak hem de itfaiye teşkilatımıza daha verimli çalışma koşulları sunacaktır. Fonksiyonel kullanım alanları ve altyapısıyla yangın ve diğer acil durumlara karşı anında müdahale sağlayacak yeni hizmet binasının şehrimize hayırlı olmasını dileriz' denildi.