Nilüfer Belediyesi, gençlerin gönüllülük bilincini artırmak, doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak için 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları' düzenliyor. 'Gönüllülük ve Gençlik Liderliği Kampı' ile başlayan etkinlikte gençler atölyeler, söyleşiler, oyunlarla dolu 3 gün geçirdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin, Bir Bulut Olsam Derneği, Alternatif Yaşam Derneği, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Gençlik Yaz Kampları', Gönüllülük ve Gençlik Liderliği Kampı ile başladı. Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde düzenlenen 3 günlük kampta 18-26 yaş arası 27 genç buluştu. Etkinlikte gençler, interaktif atölyeler, eğitici söyleşiler, takım ruhunu geliştiren oyunlar ve eğitimlerle dolu bir programı geride bıraktı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Program kapsamında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Emre Karagöz de gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Bukle Erman ve Emre Karagöz, üniversite yıllarında yaptıkları gönüllülük projeleri ve kariyer yolculuklarını anlattı.

Gençler, kendini tanıma, takım olmayı deneyimleme ve içindeki lideri keşfetmek için çalışmalar yaptılar. Proje yazımı eğitimi alan gençler, gruplara ayrılarak kendi projelerini de yazdılar. Jüri tarafından değerlendirilen projelerin hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağı aktarıldı. Etkinlik sonunda da gençler, kampa katılım sertifikalarını aldı.