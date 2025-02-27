İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, ihaleye fesat karıştırma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alıdnı.İSTANBUL (İGFA) - CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınma sebebinin ise, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 şüphelinin, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında olduğu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bildirildi.

Gözaltı işlemi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İfadeye çağırılması halinde koşa koşa gidecek bir belediye başkanına sabah 04.00'te baskın yapmak kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir" tepkisini gösteren İmamoğlu paylaşımında, "Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.