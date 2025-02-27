Sinop merkezli 3 ilde elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan M.C.Ö’nün yaptığı Uyuşturucu İmal ve Ticareti yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-14” operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Uyuşturucu organize suç örgütlerinin finans kaynağı olarak kullandığı tüm ağları ve şebekeleri çökertmeye kararlı olan İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Hücre operasyonlarının 14'üncüsü bu kez Sinop merkezli 3 ilde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul ve Samsun’da düzenlenen operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamının tutuklandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1894973764036694463

Bakan Yerlikaya, Sinop, İstanbul ve Samsun’da bulunan diğer örgüt üyelerinin, elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop’a naklettikleri, bu uyuşturucu maddeleri Gerze İlçesinde depolayarak, yine örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara ulaştırdıkları, Uyuşturucu satışından elde edilen gelirin ise kiralık banka hesaplarıyla örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı tespit edildi ve Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, Çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ele geçirildiği öğrenildi.