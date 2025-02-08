Kış aylarında beta virüsü ebeveynler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel ve homeopatik çözümler hakkında bilgi veriyor. Basın bülteni ve görselleri ekte değerlendirmenize sunar, sağlıklı günler dilerim.İSTANBUL (İGFA) - Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, Beta mikrobunun yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı doğal korunma yöntemlerine dikkat çekerek, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel ve homeopatik çözümler hakkında bilgi veriyor.

BETA MİKROBUNUN TEHLİKELERİ VE BELİRTİLERİ

A Grubu Beta hemolitik streptokok bakterisi, boğaz enfeksiyonlarına yol açarak yüksek ateş, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü ve bademcik iltihaplanması gibi semptomlara neden olur. Özellikle çocuklarda görülen bu enfeksiyon tedavi edilmediğinde kalp romatizması, böbrek iltihabı, sinüzit, zatürre ve orta kulak iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler: Şiddetli boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü, yüksek ateş ve titreme, bademciklerde kızarıklık ve iltihaplanma, iştahsızlık, halsizlik ve vücut ağrıları ve bazı vakalarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma

Tedavi Gerektiren Durumlar: Aile bireylerinde romatizmal ateş veya glomerulonefrit öyküsü varsa, salgın riski taşıyan bölgelerde bulunuyorsanız, enfeksiyon tekrarlayan şekilde yayılıyorsa, çocukta veya çevresinde kızıl hastalığı vakası varsa ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hastalık belirtileri görülüyorsa.

DOĞAL KORUNMA YÖNTEMLERİ

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, beta enfeksiyonuna karşı bağışıklık sistemini güçlendiren doğal desteklerin önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulunuyor:

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, hastalıklarla mücadelede en güçlü silahtır. Ekinezya, propolis ve karamürver gibi doğal bitkisel takviyeler, bağışıklık fonksiyonlarını desteklerken vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir. Ayrıca D vitamini, C vitamini, A vitamini, E vitamini, magnezyum, çinko, demir ve selenyum eksikliklerinin giderilmesi, bağışıklık sisteminin optimal düzeyde çalışmasına katkı sağlar.

Güçlü bir bağışıklık için öneriler: Mevsim sebzeleri ve meyveleri ile dengeli beslenin. günlük olarak yeterli su tüketimine özen gösterin. rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Uyku düzeninizi koruyarak vücudunuza dinlenme imkânı tanıyın.

Aromaterapi ile Doğal Koruma: Doğal uçucu yağlar, hem psikolojik olarak rahatlama sağlar hem de bağışıklık sistemini destekler. Kekik, çay ağacı, lavanta, biberiye ve ökaliptüs yağları, ortam havasını temizleyerek mikroplara karşı doğal bir koruma sağlar. Buhurdanlık veya difüzör kullanarak ortam havasını arındırabilirsiniz. Lavanta ve biberiye yağları burun tıkanıklığını hafifletirken çay ağacı yağı antibakteriyel özellik gösterir.

Homeopati ile Doğal Tedavi

Homeopati, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalık belirtilerini hafifletmeye yardımcı olan bireyselleştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Ezgi Nevçehan, Beta enfeksiyonuna karşı homeopatik destek almak isteyen bireylerin bir uzmana danışarak uygun remedileri belirlemelerini önerdi. Homeopati, vücudun doğal dengesini korumaya yardımcı olur. Hiçbir besin veya doğal takviye tek başına kesin koruma sağlamaz. Bu nedenle, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için yaşam tarzınızı gözden geçirmek ve uzmanlardan destek almak önemlidir.

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, “Hijyen kurallarına dikkat ederek, beslenmenize özen göstererek ve bağışıklık güçlendirici doğal yöntemleri hayatınıza dahil ederek kış aylarını sağlıklı geçirebilirsiniz. Ancak, enfeksiyon belirtileri görülmesi durumunda mutlaka bir doktora veya eczacıya danışılmalıdır” diye konuştu.