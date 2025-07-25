Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB), Merinos AKKM’de birliğe bağlı odaların genel sekreterlerine yönelik bilgilendirme programı düzenledi. ESBİS ve 5362 sayılı Kanun’un ele alındığı etkinlikte, kurumsal yapı ve dijitalleşme vurgusu yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) genel sekreterler için kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Programda, Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu merkeze alındı.

“MEVZUAT HÂKİMİYETİ HAYATİ ÖNEMDE”

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, açılış konuşmasında, meslek odalarının mevzuata hâkimiyetinin esnaf teşkilatının sağlıklı işleyişi için kritik olduğunu vurguladı.

Bilgit, “Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve ihtiyaçlara etkin çözümler sunmak için bu tür eğitimler çok önemli” dedi.

Programın ilk bölümünde, Ticaret Bakanlığı ESBİS Şube Müdürü Ergün Ege, sistemin işleyişi ve güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi.

TESK Hukuk Müşaviri Av. Gizem Yönal ise 5362 sayılı Kanun kapsamında odaların yetki ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde aktardı. İkinci bölümde, BESOB’un dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak BESOB DGO ve BESAK projeleri tanıtıldı.

Genel sekreterler, bu projelerin esnaf teşkilatına sağlayacağı faydalar hakkında bilgilendirildi.