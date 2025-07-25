Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi (SHM)’nde yerinde incelemelerde bulundu. Personelin talep ve önerilerini dinleyen Uysal, vatandaş odaklı hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi’ni ziyaret ederek sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirdi.

Personelle birebir görüşen Uysal, talep ve önerileri dinleyerek hizmet süreçlerini yerinde inceledi.Uysal, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireyler ile şehit yakını, gazi ve ailelere yönelik sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Merkezde faaliyet gösteren Başvuru Tespit ve İnceleme, Uygulama, Şehit Yakınları ve Gaziler, Eğitim ve Danışmanlık ile Engelli Evde Bakım birimleri gibi birimlerin işleyişi ve koordinasyonunu değerlendirdi.

“VATANDAŞ ODAKLI HİZMET HEDEFLİYORUZ”

Vatandaş odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerini belirten Uysal, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini etkili, hızlı ve erişilebilir şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayarak yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyoruz” diyerek, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.