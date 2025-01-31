UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti. Galatasaray ve Fenerbahçe ile Avrupa'da yoluna devam edecek temsilcilerimiz, son oluşan sıralamalara göre hangi takımlarla karşılaşacak?İSTANBUL (İGFA) - UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, ilk 24'e giremeyerek Avrupa Ligi'ne veda etti

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşarken, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı.

Öte yandan Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1'lik skorla mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ni 14. sırada tamamladı.

Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 2-2'lik sonuçla, Play Off sıralamasına 24. sıradan son takım olarak ligde kalmayı başardı.

SON TABLOYA GÖRE KİM KİMİNLE KARŞILAŞACAK?