Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Verimliliği Bilgi Sistemi'nin (SVBS) devreye alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sistem sayesinde suyun her damlasının dijital olarak kayıt altına alınacağını belirterek, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Verimliliği Bilgi Sistemi'nin (SVBS) hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, sistemin su kaynaklarının daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacağını belirterek, suyun her damlasının artık dijital ortamda kayıt altına alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Su Verimliliği Seferberliği'ne ilişkin paylaşımını alıntılayan Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı. Bakan Yumaklı paylaşımında, 'Suyun her damlası artık dijital kayıt altında. Risklere hazırlıklı ve krizlere dayanıklı bir Türkiye için Su Verimliliği Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdik' ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, açıklamasında ayrıca Su Verimliliği Seferberliği'ne himayeleriyle öncülük eden ve sürece destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Su Verimliliği Seferberliği'nin, su kaynaklarının korunması amacıyla başlatılan önemli bir dönüşüm hareketi olduğunu belirten Emine Erdoğan ise paylaşımında, Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin suyun korunmasına yönelik çalışmaları daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, uygulamanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni etti.