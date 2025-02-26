Ülkede de halk diyor ki ''Değişim olmalı'' yani sayın Erdoğan'a atık git yeter mesajı veriyor.

Bir misafirliğe, lokantaya gitseniz orada istenmediğinizle ilgili en küçük bir mesaj alsanız bir daha gitmezsiniz.

Örneğin ben bir eczaneye gittim katkı payları ve ilaçtan alınan payı eleştirdim eczacı normalde haklısın demesi gerekirken ''amca beğenmiyorsan köyüne geri git'' dedi.

Hemen orayı terkettim ve bir daha da gitmedim.

Şimdi ülkede de halk diyor ki ''Değişim olmalı'' yani sayın Erdoğan'a atık git yeter mesajı veriyor.

Nereden biliyoruz?

Yapılan anketlerden ve İmamoğlu için uydurulan suç unsurlarından.

Belli ki İmamoğlu mevcut tek adam rejimine karşı en büyük tehlike.

Bu durumda yıllardır ''milletim milletim'' diye inimi inim inlediniz, artık milletin istemiyor.

Düzenden beslenen ve devletin olanaklarını kullanan bir kesimin dışında halk değişim diyor.

Bu durumda başını öne eğeceksin yan yollara girmeden, mızıkçılık etmeden sandığa gideceksin.

Milletin seni istiyorsa seçer.

Millete rağmen ''Ben bırakmam'' diyorsanız öyle bir dünya yok.

Millet seçerse bizim de yapabilecek bir şeyimiz yok eleştiririz ama saygı da duyarız.

O halde bir an önce milletin istediği şu sandığı getirin ve yarışın, kaybederseniz gidin torunlarınızla kalan ömrünüzü güle oynaya geçirin.

Ben öyle yapıyorum torunlarımla çok mutluyum.

Millette huzur içinde işine gücüne baksın, yeni bir umuda yelken açsın.

Çok şey mi istiyoruz.?